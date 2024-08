«Avengers»-Schurke kehrt zurück: James Spader in Marvel-Serie dabei

In der Serie wird Vision, der in «WandaVision» eine zweite Existenz als sogenannter White Vision erhielt, nach einem neuen Lebensziel suchen. Ultron war der Bösewicht des zweiten «Avengers»–Films aus dem Jahr 2015. Die gefährliche Künstliche Intelligenz sollte, erschaffen von Tony Stark (Downey Jr.), ursprünglich die Welt verteidigen und sicherer machen, wandte sich jedoch gegen die Menschheit, und konnte schliesslich am Ende des Films von den Avengers besiegt werden.