Avril Lavigne hat sich mit Rapper Mod Sun verlobt

Auf französisch schrieb Lavigne, wie sie auf die Frage alle Fragen geantwortet hat: «Oui! Je t'aime pour toujours» - «Ja, ich liebe dich für immer.» Auf weiteren Aufnahmen zeigt die Sängerin dann stolz den Verlobungsring in die Kamera, den Mod Sun ihr an den Finger gesteckt hat. Ein paar Tage ist der Antrag dem Post zufolge schon her, am Sonntag, den 27. März, sei er demnach erfolgt. Er kommentierte ihren Post mit den Worten: «Ich liebe dich so sehr! Für immer und immer, mein Engel.»