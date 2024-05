Avril Lavigne reagiert auf Verschwörungstheorie über ihren Tod

«Auf der einen Seite sagen alle: ‹Oh mein Gott, du siehst genau so aus. Du bist nicht einen Tag gealtert.› Aber auf der anderen Seite gibt es eine Verschwörungstheorie, dass ich nicht ich selbst bin», erzählte sie ihrer Gesprächspartnerin Alex Cooper (29). Sie störe sich aber nicht an der Fan–Theorie über ihren eigenen Tod. «Ich habe nicht das Gefühl, dass es negativ ist. Es ist nichts Unheimliches», betonte sie. Sie könne mit Sicherheit sagen, dass an der seit fast zwei Jahrzehnten kursierenden Theorie nichts dran sei.