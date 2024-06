«AWZ»-Star Marc Dumitru und seine Kristina sind Eltern geworden

So weit, so gut. Doch die Geburt scheint nicht ohne gewesen zu sein, denn Dumitru sagt auch: «Meine Frau ist mit ganz viel Vertrauen in die Geburt gegangen und musste dann so viel mehr Kräfte mobilisieren als erwartet – woher sie die genommen hat, weiss ich beim besten Willen nicht.» Es sei unfassbar gewesen, das mitzuerleben.