Axel Milberg: Drehstart für allerletzten Borowski-«Tatort»

Auch wie Milberg aus dem Amt scheiden wird, gaben die Verantwortlichen bereits im Ansatz bekannt. So bereitet sich seine Rolle des kauzigen Borowski auf seinen unmittelbar bevorstehenden Ruhestand vor. Er denke an eine «weite Reise», weswegen er auf dem Bürgeramt seinen Pass verlängern wolle. Ausgerechnet dort gerät der Ermittler in einen «ungeheuerlichen Fall», der ihn persönlich angehe und ihn zu einem «Wettlauf gegen die Zeit» zwinge. Ganz Kiel werde in der Folge in einen Ausnahmezustand versetzt. Neben Milberg und seinem altbekannten Team bestehend vor allem aus Almila Bagriacik (33) und Thomas Kügel (64), wird unter anderem auch August Diehl (48) in einer der Episodenhauptrollen zu sehen sein.