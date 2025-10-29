Axel Prahl: Darum denkt er beim «Tatort» noch nicht ans Aufhören

Besondere Liebesbeweise für seine dritte Frau

Auch an seiner Rolle hängt Prahl: "Ach, der Frank, ich mag ihn, obwohl er ganz anders ist als ich. Er ist ziemlich

spiessig, sein Vater ist viel lockerer. Und in der Liebe hat er kein Glück.« Er selbst habe es in dem Bereich »besser getroffen«. Mit seiner dritten Ehefrau Silja ist er seit elf Jahren verheiratet und offensichtlich auch immer noch glücklich. Im Interview schwärmt er von ihr: »Meine Frau ist irrsinnig intelligent, warmherzig, unglaublich hübsch und verfügt über einen fantastischen Humor.« Sie sei sein »Lebensmensch« und verstehe sich auch »fantastisch" mit seinen Kindern. Aus seinen ersten zwei Ehen hat Prahl insgesamt vier Kinder.