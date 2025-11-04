Axel Prahl: «Meine Mutter war meine erste Förderin»

In dem Buch findet sich auch ein rührendes Interview mit Ihrer Mutter. Sie sagt darin, dass sie Ihre künstlerische Seite gefördert hat. Inwiefern?

Prahl: Meine Mutter spielt ja selber Akkordeon und hat auch immer gern und laut gesungen. Die musische Veranlagung stammt auf jeden Fall aus der mütterlichen Herkunftslinie. Auch meine Grossmutter, Mutter meiner Mutter, schrieb Gedichte und Artikel für die Pommernzeitung. Ich habe in jungen Jahren auch Instrumente gesammelt, Mandoline, Banjo (6 String und 4 String) eine 12 String Spanish Bandurria und, und, und... Ich schaffe es auch heutzutage selten an einem Musikgeschäft vorbeizugehen und meistens muss ich auch wenigstens eine Kleinigkeit kaufen. Meine Eltern und auch meine Grosseltern haben mich in dieser Hinsicht tatsächlich auch immer sehr unterstützt.