«Baby an Bord»: «This Is Us»-Star Milo Ventimiglia wird Vater

Schauspielstar Milo Ventimiglia (47) wird Vater. Die Ehefrau des «This Is Us»–Stars, Model Jarah Mariano (39), verkündete in einem Instagram–Post, dass sie schwanger ist. In dem Beitrag teilte die 39–Jährige ein paar Fotos von sich selbst, wie sie auf einem Surfbrett schwimmt. Neben Blumenkette und Bikini ist auch ihr Babybauch zu sehen. «Baby an Bord!», schrieb Mariano dazu. Entstanden sind die Aufnahmen in ihrer Heimat Hawaii, wie sie ebenfalls verriet.