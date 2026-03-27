Baby für «Twilight»-Star: Taylor Lautner und seine Tay werden Eltern

«Was ist besser als zwei Taylor Lautner?»

Denn den Schauspieler und seine Partnerin verbindet eine Besonderheit. Beide tragen den Vornamen Taylor. Da sie nach der Hochzeit im Jahr 2022 seinen Nachnamen angenommen hat, heissen beide offiziell Taylor Lautner. Sie nutzt aber häufig den Spitznamen Tay, wie etwa auf ihrem Instagram–Account. Deshalb scherzt das Paar auch auf der Social–Media–Plattform in einem Post zur Ankündigung der Schwangerschaft: «Was ist besser als zwei Taylor Lautner?»