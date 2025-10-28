Baby Nummer acht mit 70 Jahren: Kelsey Grammer wieder Vater geworden

So ist Kelsey Grammer als Vater

In einem Interview mit «People» im Mai hatte sich Grammer offen über sein Vatersein geäussert und eingeräumt, bei seinen älteren Kindern nicht immer präsent gewesen zu sein. «Ich habe ein paar meiner Kinder vernachlässigt, vor allem die ersten beiden», gab er ehrlich zu. «Ich versuche jetzt, ein bisschen etwas davon wiedergutzumachen. Ich bin immer noch ihr Vater, man hat also immer die Chance, da zu sein.»