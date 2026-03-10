Baby Nummer zwei ist da: Ellie Goulding ist wieder Mama geworden

Sohn Arthur wird grosser Bruder

Für ihren Sohn Arthur (4) beginnt mit der Geburt seiner kleinen Schwester ein neues Kapitel. Dass er sich darauf freut, betonte Goulding ausdrücklich via Instagram: «Dieser Zuwachs in meiner Familie erfüllt mich mit so viel Freude, vor allem, weil Arthur so glücklich ist, der grosse Bruder dieses kleinen Engels zu sein.» Arthur stammt aus Gouldings Ehe mit Kunsthändler Caspar Jopling (34). Das Paar hatte im August 2019 geheiratet und wurde rund zwei Jahre später Eltern. Im Februar 2024 gab Goulding via Instagram bekannt, dass die Ehe gescheitert sei – wobei sie betonte, die Trennung habe bereits einige Zeit zuvor stattgefunden. Die Scheidung wurde im Januar 2025 offiziell besiegelt. Jopling ist mittlerweile mit Schauspielerin Olivia Wilde (42) liiert.