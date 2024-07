Baby Nummer zwei: Schauspielerin Jasmin Minz ist erneut schwanger

Schöne Nachrichten von «Alles was zählt»–Star Jasmin Minz (31): Die 31–Jährige ist erneut schwanger. Auf Instagram schreibt die Schauspielerin zu einem Bild, auf dem unter ihrem kurzen weissen Top bereits ein Babybauch zu erkennen ist: «Die letzten Wochen war es etwas still hier wegen sehr müde und so. Well, jetzt wisst ihr warum. Baby No. 2 is coming!»