Baby statt Karriere: «Matrix»-Star Carrie-Anne Moss bereut nichts

«Mensch, mir werden so tolle Sachen angeboten. Das wäre so eine grosse Sache», habe sie sich anfangs noch gedacht, doch die Zweifel verflogen bald. Mit ihrem Kind im Arm habe sie sich damals die Frage gestellt, was für sie bedeutender ist: «Wird es mir am Ende meines Lebens wichtig sein, dass ein weiterer Film in meinem Lebenslauf steht? Oder wird es für mich von Bedeutung sein, dass ich mein Baby im Arm gehalten habe?» Die Antwort sei einfach gewesen: «Und ich bin so froh, dass ich es getan habe. Ich bin so froh, dass ich das nicht bereuen muss.» Bei der Karriere sehe das vielleicht etwas anders aus, «aber es war die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben je getroffen habe».