Baby-Überraschung: Nelly und Ashanti erwarten ihr erstes Kind

Schwangerschaftsgerüchte hatten sie laut «People» dann bereits im Dezember 2023 ausgelöst, als sie zusammen beim Black and White Ball im Four Seasons Hotel in St. Louis, Missouri, feierten. Als sie zusammen auf der Bühne standen, habe Ashanti die Hände auf ihren Bauch gelegt. Als Nelly dies bemerkt habe, habe er ebenfalls die Hände auf den Bauch seiner Partnerin gelegt. Dann seien sie beide in Lachen ausgebrochen, heisst es in dem Bericht.