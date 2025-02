Babyblau als Trendfarbe 2025: Diese Stars machen es vor

Unter anderem Popsängerin Sabrina Carpenter (25) fiel mit ihrem babyblauen, bodenlangen Kleid mit dem gewagten Rückenausschnitt auf. Kombiniert mit den langen blonden Haaren bewies sich der Look als sanfter Vorgeschmack auf den Frühling. Für ihre Bühnenperformance schlüpfte sie erneut in die Trendfarbe und passte sich damit ihren Tänzern und dem Bühnenbild an. Kurz darauf war der Star auf dem «Vogue»–Cover zu sehen, das ebenfalls in einem hellen Blau gestaltet war und Carpenter in einem passenden und modischen Set ablichtete.