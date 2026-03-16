Babygeschlecht enthüllt: Anna Adamyan bekommt noch einen Jungen

Mit Farbpulver gefüllter Fussball verrät das Geschlecht

Der Profi des 1. FC Köln trat dafür passend einen Fussball, der zerbrach und blaues Farbpulver freisetzte. «Unser Wunder, du bist ein ... weiterer Goldjunge», schrieb Anna Adamyan dazu. Das Model, das mit seinem Ehemann bereits einen Sohn hat, hatte zuvor schon auf einen Jungen getippt. «Mein Gefühl und das Pendel hatten also mal wieder recht. Wobei das am Ende auch egal ist – wir freuen uns einfach unglaublich über dieses Wunder, das gefühlt aus dem Nichts zu uns gekommen ist.» Nun sei die 29–Jährige bereit für Namensvorschläge, «die vom Stil her zu ,Levi' passen und nicht zu lang sind».