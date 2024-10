«Babygirl»-Dreh: Nicole Kidman wollte «keinen Orgasmus mehr haben»

Bevor sie die Rolle annahm, tauschte sie sich mit Ehemann Keith Urban (56) und ihren Kindern aus: «Leider muss man, wenn man eine Familie zu Hause hat, eine Art Vereinbarung treffen, in der man sagt: ‹Ich werde mich jetzt auf dieses Projekt einlassen und ich bitte euch um Erlaubnis, mich gehen zu lassen.› Man wird also in sein künstlerisches Leben entlassen und kehrt dann in sein Zuhause und sein wirkliches Leben zurück. Es ist eine Art des Loslassens, das erforderlich ist.»