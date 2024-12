«Babygirl» ist eine Antwort auf Stanley Kubricks «Eyes Wide Shut»

Reijn: «Ich war fertig damit»

Auch ihre eigenen Erfahrungen als Schauspielerin flossen in den Film – weshalb es trotz der expliziten Thematik nur zwei kurze, tatsächlich Sexszenen gebe. «Ich war als Schauspielerin in jedem Film, in jedem Stück nackt», erklärt sie. «Ich war fertig damit.» In ihrem Film sehe man «fast nichts», so Reijn. Weiter erklärt sie: «Es geht darum, was in unseren Köpfen vorgeht. Wir mögen es nicht, wenn zwei Körper einfach aneinanderstossen. Das bedeutet für uns nichts. Wir brauchen ein ganzes Vorspiel von Kapiteln und Geschichten, und das ist es, was ich mit dem Film zu erreichen versuche.»