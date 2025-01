«Babygirl»: Nicole Kidman verliert die Kontrolle

Auf Scham folgt Orgasmus

Romy zögert, zaudert und ziert sich in fast jeder sexuell aufgeladenen Szene in «Babygirl». Hat sie dann einmal tief Luft geholt und sich auf alle Viere begeben, wird sie mit einem Orgasmus belohnt, den ihr Mann ihr in 19 Jahren Ehe nicht verschaffen konnte. Leicht ist das im Kino nicht mitanzusehen. In «Babygirl» wird sich geschämt und gelacht und erst dann gekommen. Gegen so viel Intimität wirkt «50 Shades of Grey» so real wie ein Airbrush–Bild von Ikea.