«Babylon Berlin»: Die fünfte und letzte Staffel ist fertig

Aber auch der Presseball am 28. Januar spielt eine Rolle, als eines der letzten grossen Ereignisse in der Freiheit der Weimarer Republik. Erste Bilder, die der «Hollywood Reporter» präsentiert, zeigen Volker Bruch und Liv Lisa Fries (35) als Charlotte Ritter tanzend beim Presseball. Die Staffel endet mit der Reichstagswahl am 5. März 1933, in der Hitlers NSDAP sich die parlamentarische Mehrheit sicherte.