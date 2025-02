«Babylon Berlin»: Dreharbeiten zur letzten Staffel sind gestartet

Davon handelt die finale Staffel

Die Handlung der finalen Staffel, die auf Volker Kutschers fünftem Roman «Märzgefallene» basiert, setzt am 30. Januar 1933 an – dem Tag, an dem Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde. In den folgenden fünf Wochen bis zur Reichstagswahl am 5. März 1933 überschlagen sich die Ereignisse in Deutschland. Diese entscheidende Phase der deutschen Geschichte bildet den historischen Rahmen für die letzte Ermittlung der Hauptfiguren Gereon Rath (Volker Bruch, 44) und Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries, 34).