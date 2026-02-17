Babynews für Ana Kohler und Luca Heubl: Diese Promis freuen sich mit

Sängerin Ana Kohler (27) und Model Luca Heubl (29) freuen sich über ihr erstes Kind. Am Montagabend verkündete das Influencer–Paar die Geburt seine Sohnes und erntete umgehend zahlreiche prominente Glückwünsche.
Viele Kollegen aus der Social–Media–Welt sowie diverse TV–Stars kommentierten die freudige Nachricht. Ex–«Bachelor» David Jackson (35) etwa hinterliess ein «Wundervoll! Herzlichen Glückwunsch». Die «Germany's next Topmodel»–Siegerin von 2016, Kim Hnizdo (29), schrieb: «Herzlichen Glückwunsch ihr Schätze.» Ihre «GNTM»–Kollegin Fata Hasanovic (30) jubelte: «Yeyyyy Glückwunsch».
Auch die Töchter der Geissens, Davina (22) und Shania (21), gratulierten. Davina Geiss kommentierte mit: «Oh mein Gott, ja! Herzlichen Glückwunsch.» Realitystar Melina Hoch (29), die selbst gerade erst einen Jungen zur Welt, beglückwünschte die frischgebackenen Eltern, ebenso wie die frühere «Bachelorette» Gerda Lewis (33). Ex–«Bachelor»–Kandidatin und Influencerin Liz Kaeber (33) ist seit Januar 2025 Mutter eines Sohnes und bekundete dem Paar: «So wunderschön, euch bald als kleine Familie erleben zu dürfen.»
«Gott wusste, dass wir dich brauchen»
Zuvor hatten Kohler und Heubl mit einem süssen Instagram–Posting die Geburt verkündet. Zu einem Bild, auf dem ihre Hände sowie die ihres Sohnes zu sehen sind, teilten sie mit: «Von allen Dingen, die wir in unseren Händen gehalten haben, bist du das Beste. Gott wusste, dass wir dich brauchen – willkommen zu Hause, Babyboy.»
Wie Kohler zudem in ihrer Story preisgab, kam der Junge am Sonntag um 8:38 Uhr zur Welt. Ein Moment, in dem ihre Herzen «soviel grösser geworden» seien. Offenbar erblickte der Kleine ein paar Tage zu früh die Welt. Denn die Musikerin hatte im Dezember in einer Fragerunde verkündet, dass der Entbindungstermin für «Ende Februar/Anfang März» errechnet wurde.
Wie sie in einem Interview mit dem Schweizer Portal «20 Minuten» erzählte, habe es mit dem Nachwuchs schneller geklappt als gedacht. «Wir haben uns unglaublich gefreut – und waren gleichzeitig unglaublich überfordert.» Darin betonte sie auch, dass das Paar weder den Namen noch das Gesicht des Kindes preisgeben werden. «Wir werden alles dafür tun, um unser Kind und dessen Identität zu schützen.» Auch die Schwangerschaft hielten sie vier Monate lang geheim. «Wir möchten das erst für uns verarbeiten und brauchen die Zeit, etwas so Grosses im Herzen anzunehmen. Wie ich uns kenne, werden wir uns auch nach der Geburt etwas Zeit lassen.»
Hochzeit im Jahr 2024
Die beiden machten ihre Beziehung 2021 öffentlich. Drei Jahre später gaben sie sich im Oktober 2024 in Portugal das Jawort – genau an ihrem Jahrestag. Im September 2025 verkündeten sie dann die Schwangerschaft mit den Worten: «Seit Monaten tragen wir das süsseste Geheimnis mit uns herum... Unser grösstes Abenteuer beginnt: Wir lassen unser kleines Wunder wachsen.» Danach teilten sie immer wieder Einblicke in die Schwangerschaft. Vor sechs Tagen schrieben sie noch an ihr ungeborenes Baby:« Wir wissen nicht viel. Aber wir wissen ganz sicher: Es gibt nichts, was wir lieber wären als deine Eltern.»