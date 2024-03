Babyzeit: So bleibt die Liebe nicht auf der Strecke

Vor der Geburt denken vermutlich die wenigsten Paare darüber nach, dass die Paarbeziehung durch das Elternsein leiden könnte. Was kann hier in der Vorbereitung helfen?

Grimm: Sich dem einzig Absehbarem zu stellen: Durch Kinder werden wir an unsere Grenzen kommen. Wir werden Stress haben. Das sind neue Extremsituationen. Und in Extremsituationen verhalten sich Menschen anders. Deswegen ist es wichtig, dass sich Eltern in spe darüber austauschen, wie sie mit Stress umgehen, und wie sie sich jeweils co–regulieren können – statt uns gegenseitig auch noch in die Magengrube zu treten, wenn wir eh schon am Boden liegen.