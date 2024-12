«Bach»: Gelungene Premiere für Devid Striesow und Sohn Ludwig Simon

«Bach – Ein Weihnachtswunder» (18. Dezember, 20:15 Uhr, Das Erste) erzählt von der Entstehungsgeschichte des Weihnachtsoratoriums, das 1734 in Leipzig vom Barock–Komponisten Johann Sebastian Bach (1685–1750) komponiert wurde. Über die tatsächlichen Umstände ist wenig überliefert, heisst es vom Sender. Und trotzdem ist der Historienfilm, der ausdrücklich «kein Biopic» sein soll, sehr sehenswert. Einerseits liegt das an der schönen vorweihnachtlichen Atmosphäre, andererseits am herausragenden und auch überraschenden Cast.