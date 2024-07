«Bachelor» Dennis Gries und seine Katja turteln auf der Fashion Week

Viele weitere prominente Gäste

Weitere prominente Gäste bei der Fashion Show in der König Galerie waren unter anderem Jeanette Biedermann, Mandy Capristo, Valentina Pahde und Anastasia Zampounidis. «Es war mir eine grosse Ehre, meine neue Kollektion nach fünf Jahren wieder in einer so inspirierenden Umgebung wie der König Galerie präsentieren zu dürfen. Die Anwesenheit so vieler wunderbarer Gäste hat den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht», schwärmte Ewa Herzog nach der Show.