«Bachelor» Dominik Stuckmann stellt Herzensdame Anna seiner Oma vor

Gemeinsames Leben in Frankfurt

Im Interview mit RTL sprach das Paar am Donnerstag auch über seine gemeinsamen Zukunftspläne. Das Paar freue sich nun vor allem darauf, die «normalen Sachen» zu machen, wie Essen oder ins Kino gehen, erklärte Rossow. Auf Dauer werde das Paar in Frankfurt wohnen, erklärte die 33-Jährige, auf die zunächst ihr normaler Arbeitsalltag in Hamburg wartet. «Wir werden beide pendeln und gucken, wie das läuft.» Die beiden seien schon dabei, die Wohnung einzurichten, fügte Stuckmann an. Zudem will der «Bachelor» laut RTL seiner Partnerin noch dieses Jahr seine zweite Heimat Gran Canaria zeigen. Auch einen Besuch für mehrere Monate können sich die beiden vorstellen.