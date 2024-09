Erstes Kind mit Musiker Darius Zander

«Bachelor»-Gewinnerin Jennifer Lange ist Mama geworden

Jennifer Lange ist jetzt eine Mama! Die ehemalige «Bachelor»–Siegerin brachte ihren Sohn Anton am Montag per Hausgeburt zur Welt. Via Instagram zeigt sich die Ehefrau von Musiker Darius Zander überglücklich.