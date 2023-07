Bei Jennifer Saro fliessen die Tränen

«Bachelorette» im Gefühls-Looping: Zwischen Flirt-Spass und Mama-Frust

Bei «Bachelorette» Jenny fliessen in der dritten Folge die Tränen. So sehr sie ihre Dates geniessen will, so sehr vermisst sie ihr «ganz normales Mama-Leben». Beim Action-Dreh kommt es zum Filmkuss mit Kandidat Jesaia. Und ein neuer Kandidat aus L.A. erregt Jennys Aufmerksamkeit.