«Bachelorette» Sharon Battiste: Warum sie sich die Haare abrasiert hat

Wird Sharon Battiste (30) ihren Traummann finden? Diese Frage wird im Laufe der nächsten Wochen in der neunten Staffel von «Die Bachelorette» geklärt, die am 15. Juni bei RTL startet (oder online via RTL+). Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verriet sie vorab, warum sie im TV nach der Liebe sucht und sprach offen über den Moment, als sie sich die Haare abrasieren liess.