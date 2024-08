«Bachelorette» Stella Stegmann ziert den «Playboy»

Lachend gibt sie aber auch zu: «Ich habe viel mehr Erfahrung mit Männern, das ist ganz klar meine Komfortzone. Ich weiss, wie ich flirte oder was ich im Bett mache. Mit Frauen ist es neu für mich, und ich lerne mich dabei neu kennen. Bei Frauen habe ich lustigerweise immer erst mal den Gedanken, dass die jetzt sicher nicht an mir interessiert sind. Bei Männern spüre ich, wenn was gehen könnte. Bei Frauen bin ich anfangs komplett überfordert.»