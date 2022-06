«Die Bachelorette»

Ab dem 15. Juni (RTL+ bereits ab 8. Juni) ist die 30-jährige Sharon Battiste jeden Mittwoch um 20:15 Uhr in der neunten Staffel der beliebten RTL-Sendung «Die Bachelorette» zu sehen. Fans kennen Battiste unter anderem als Bo aus «Köln 50667». Die gelernte Bürokauffrau und Halb-Jamaikanerin ist seit acht Jahren Single und will nun den Richtigen finden. Ihre Reise führt sie nach Thailand - ein Novum in der Show. 20 Kandidaten stehen zur Auswahl, darunter zwei erfahrene Datingshow-Kandidaten: Online-Fitness-Coach Dennis Felber (23) suchte bereits 2021 bei «Love Island» die grosse Liebe, Mohamed Aidi (36) war bereits Kandidat bei «Are You the One?» 2020.