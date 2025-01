«Back in Action»: Cameron Diaz feiert grossen Streaming-Erfolg

Cameron Diaz' Erfolg mit «Back in Action» unterstreicht einmal mehr die Zugkraft der Schauspielerin, die sich zehn Jahre lang aus dem Filmgeschäft zurückgezogen hatte, und bestätigt zugleich die Netflix–Strategie, auf hochkarätige Stars und deren Comebacks zu setzen. Der Film, in dem sie an der Seite von Jamie Foxx (57) zu sehen ist, beweist zudem das ungebrochene Interesse des Publikums an Actionkomödien mit bekannten Gesichtern.