«Back to Black»-Star Marisa Abela und Jamie Bogyo sind verlobt

Verlobung nach Kinoerfolg

Die Verlobungsnachricht kommt nur wenige Monate, nachdem Abela die verstorbene Sängerin Amy Winehouse im Biopic «Back to Black» (2024) beeindruckend porträtierte. «Ich bin wirklich aufgeregt. Es fühlt sich nicht so an, als ob ich singen würde», sagte sie dem «People»–Magazin im April bei der Weltpremiere des Films in London.