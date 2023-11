Back-YouTuberin Sally Özcan verkündet Ehe-Aus nach 16 Jahren

2012 hatte Sally Özkan ihren YouTube–Kanal zunächst als Hobby gestartet. Erste Erfahrungen im Fernsehen sammelte die passionierte Kuchen– und Tortenbäckerin 2013 in der ZDF–Kochshow «Topfgeldjäger». Danach ging es steil bergauf: 2015 folgte ihr erstes eigenes Rezeptbuch "Sallys Rezepte für Kinder«. Inzwischen veröffentlichte sie noch drei weitere Bücher und brachte ihre eigene Produktlinie auf den Markt. 2017 feierte ihre eigene Sendung »Sally backt« auf VOX Premiere, 2018 wurde die Show in »Einfach Sally« umbenannt. In dem Jahr gründete sie auch ihre »Sally«–Stiftung, die soziale Projekte unterstützt. In »Sallys Podcast" war bislang auch ihr Mann Murat zu hören. Wie es damit weitergeht, ist noch nicht bekannt.