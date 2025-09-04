Backstreet Boys: Brian Littrell feiert 25. Hochzeitstag mit Leighanne

Auch Leighanne wendet sich auf ihrem Instagram–Kanal mit rührenden Worten an ihren Ehemann. «25 Jahre verheiratet und 28 Jahre zusammen! Herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag. Wow!», schreibt sie. «Wir haben alles durchgemacht und sind wieder zurück. Wir machen jede Situation so gut wie möglich und haben dabei Spass! Es braucht viel, um zu wissen, was Liebe ist.» Leighanne schliesst mit den Worten: «Es war eine tolle Zeit und wir sind immer noch dabei! Ein Hoch auf 25 Jahre.»