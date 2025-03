Backstreet Boys: So haben sich ihre Tour-Rituale im Alter geändert

Die grösste Veränderung zu den Neunzigern dürfte allerdings sein, dass die Backstreet Boys mittlerweile in jeder Location auch einen Raum für ihre Familien haben. Jeder der Männer ist in einer festen Beziehung und hat Kinder. Grosse Ausgeh–Nächte haben sich damit auch erledigt – in Clubs gingen sie mittlerweile nicht mehr, sagte Richardson. «Nein, wir sind vom Flaschenservice in den Clubs zum Babyflaschenservice übergegangen», so McLean. Und stellte klar, dass Schlaf mittlerweile «alles» sei für die Band.