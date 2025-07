Backstreet-Boys-Star Brian Littrell verklagt örtlichen Sheriff

Zunächst habe man auf einen privaten Sicherheitsdienst zurückgegriffen, später jedoch auf die Unterstützung des Sheriff's Office vertraut – ohne Erfolg. In der Klage werde ein Vorfall beschrieben, bei dem ein gerufener Beamter per Bodycam festgehalten wurde, wie er äussere, kein Freund von Privatstränden zu sein. Littrells Verhalten habe er als «Wahnsinn» bezeichnet. In einem weiteren Fall soll eine Mitarbeiterin Littrells bei einem Notruf wegen Körperverletzung und Diebstahl kurzerhand von der Zentrale abgewimmelt worden sein.