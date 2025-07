Backstreet Boys treten beim Ski-Opening in Schladming auf

Backstreet Boys: «Wir sind so aufgeregt»

«Hey Österreich! Wir sind die Backstreet Boys – und obwohl wir gerade in den Proben für unsere grossen Shows im Las Vegas Sphere sind, haben wir euch etwas Besonderes zu sagen. Wir sind so aufgeregt, weil wir in eure wunderschöne Stadt Schladming kommen werden und beim Ski–Opening am 6. Dezember auftreten werden», verkündete die Band in einem Instagram–Clip.