Backstreet Boys und mehr: Diese Boybands stehen noch auf der Bühne

New Kids on The Block

Vorbild für viele Boybands war New Kids on the Block. Die US–Band formierte sich bereits 1984 in Boston. Zunächst hiess die Gruppe Nynuk und änderte mit der Stammbesetzung Jonathan Knight, Bruder Jordan Knight, Joey McIntyre, Danny Wood und Donnie Wahlberg dann aber den Namen in New Kids on the Block, kurz NKOTB. 1988 feierte die Teenie–Band ihren Durchbruch mit dem zweiten Album «Hangin' Tough». 1994 veröffentlichten sie «Face the Music» als zunächst finales Album. 2008 folgte die Reunion und der Comeback–Song «Summertime» und das Album «The Block». Es gab zwei weitere Alben und Tourneen. Und bis heute sind die Musiker gut im Geschäft.