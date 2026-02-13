Backstreet Boys wollen in nächster Halbzeitshow auftreten

Backstreet Boys sangen 2001 die Nationalhymne

Die Backstreet Boys traten zwar schon im Rahmen des Super Bowl auf, waren allerdings noch nie Headliner der Halbzeitshow. Zur Blütezeit der Backstreet Boys, im Jahr 2001, sang das Quintett die Nationalhymne. Nick Carter (46) behauptete 2021 in einem Interview mit «Entertainment Tonight», dass den Backstreet Boys zwar die Halbzeitshow angeboten wurde, sie dieses Angebot jedoch ablehnten und lieber die Hymne sangen. Stattdessen traten *NSYNC und Aerosmith gemeinsam als Headliner in der Halbzeitshow auf, bei der auch Mary J. Blige (55), Britney Spears (44) und Nelly (51) zu Gast waren.