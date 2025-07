Backstreet Boys: Zusatzkonzert beim Ski-Opening in Österreich

In den Vorjahren eröffneten in Schladming bereits Superstars wie Robbie Williams oder Bryan Adams die Skisaison. In diesem Jahr geben Howie Dorough (51), AJ McLean (47), Nick Carter (45), Brian Littrell (50) und Kevin Richardson (53) ihre aktuell einzigen angekündigten Europa–Konzerte in Österreich zum Saisonstart. Veranstalter Leutgeb kündigt in der Pressemitteilung vollmundig an: «Wir holen hier eine Weltproduktion nach Schladming. Das wird eine Mega–Show mit allem, was dazugehört.»