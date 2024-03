«Bad Boys 4»: Erster Trailer verrät den offiziellen Titel

Etwas Neues verrät der Trailer aber – den offiziellen Titel. «Bad Boys: Ride or Die» heisst Part 4 also. Fahre oder stirb. Was damit gemeint ist, demonstriert eine ausführliche Szene im Teaser. Detective Marcus Burnett (Lawrence) wird schlecht vom rasanten Fahrstil von Kollege Mike Lowrey (Smith). In einem Eckladen will sich Marcus ein Ginger Ale holen. Dort wird er zum Zeuge eines Überfalls. Der Gangster hält ihn aber nicht von Kabbeleien mit Mike ab.