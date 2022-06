«Bad Boys for Life»: Actionfilm mit Will Smith feiert Free-TV-Premiere

Dreamteam Will Smith und Martin Lawrence?

«Bad Boys for Life» vereinte nach 17 Jahren Will Smith und Martin Lawrence wieder vor der Kamera. Es scheint als hätte sich nichts verändert. Smiths Alter Ego Mike liebt weiterhin seine Freiheit, schnelle Autos und coole Klamotten. Eine feste Bindung ist er seit dem zweiten Teil nicht eingegangen. In einem Satz wird am Rande aufgeklärt, was aus Smiths Liaison mit Gabrielle Union (49), die in «Bad Boys II» die Schwester von Martin Lawrences Figur Marcus gespielt hat, passiert ist. Marcus wiederum ist weiterhin Familienmensch durch und durch und will - natürlich - wieder in Rente gehen.