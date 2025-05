Bad Bunny kommt 2026 auch nach Deutschland

23 Konzerte rund um den Globus

Die «Debí tirar más fotos»–Tour zum gleichnamigen Album umfasst insgesamt 23 Konzerte und startet am 21. November 2025 in Santo Domingo, Dominikanische Republik. Von dort aus führt sie den Künstler durch verschiedene Länder in Süd– und Mittelamerika, weiter nach Australien und Japan, bevor er schliesslich in Europa mehrere Auftritte absolviert. Zu den Spielstätten gehören neben Düsseldorf auch Barcelona, Lissabon, London, Paris und Warschau. Das letzte Konzert der Tour ist für den 22. Juli 2026 in Brüssel geplant.