Bad Bunny spielt erste Hauptrolle in einem Film über seine Heimat

Benito Martínez Ocasio alias Bad Bunny (31) ist einfach nicht aufzuhalten. Musikalisch sowieso nicht, er war 2025 der am meisten gestreamte Artist bei Spotify weltweit und ist dieses Jahr bei der Halbzeit–Show des Super Bowl aufgetreten. Anfang des Monats schrieb Bad Bunny Grammy–Geschichte, als er als erster spanischsprachiger Künstler mit seinem Album «Debí Tirar Más Fotos» den Preis für das Album des Jahres gewann. Jetzt kann er den nächsten Meilenstein seiner parallel laufenden Schauspielkarriere feiern: Der Latin–Superstar bekommt seine erste Hauptrolle in einem Film.