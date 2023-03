Bad-Hair-Day: Mit diesen Frisuren merkt das keiner

Styling-Tipp 2: Scrunchie Hairstyle

Mit einem süssen Haar-Accessoire vom Bad-Hair-Day ablenken: Dazu nimmt man am besten ein Scrunchie. Dabei handelt es sich um einen Haargummi, der mit einem Baumwoll-Stoff oder einem anderen Material wie zum Beispiel Satin, Seide oder Samt vernäht ist. Sie sind in vielen Farben und Designs erhältlich - zum Beispiel mit Perlen oder Pailletten verziert. Damit sind Scrunchies das perfekte Ablenkungsmanöver für einen Tag, an dem die Haare einfach nicht so wollen wie man selbst.