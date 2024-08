Badespass im Sommer: Die beliebtesten Freibäder Deutschlands

Bei einem Maximum von 5 Sternen bringen es im Ranking insgesamt 17 Freibäder in Deutschland auf einen Bestwert von 4,8. Dank 315 Bewertungen zum Zeitpunkt der Erhebung Ende Juli ist das Freibad Uchte in Niedersachsen, das in dieser Saison noch bis zum 30. September geöffnet hat, das demnach beste Freibad Deutschlands. Direkt dahinter sichern sich das Terrassenbad Frammersbach (266 Bewertungen) in Bayern und das Terrassenschwimmbad Nebra (236 Bewertungen) in Sachsen–Anhalt Silber und Bronze. Die Top Five vervollständigen das Naturerlebnisbad Siegbach (227 Bewertungen) sowie das Freibad Schönbach in Herborn (225 Bewertungen), beide in Hessen gelegen.