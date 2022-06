Engagements in vielen Serien

Mary Mara hatte zahlreiche Rollen in Film und Fernsehen, zu sehen war sie unter anderem in einigen Folgen von «Dexter», «Practice - Die Anwälte» oder «Star Trek: Enterprise». Bekannt war die Schauspielerin vor allem für ihre Engagements in den Serien «Nash Bridges», «Emergency Room - Die Notaufnahme» und «Ray Donovan». Zudem stand sie für Filme wie etwa «Auf die harte Tour», «Der letzte Komödiant - Mr. Saturday Night» oder «Love Potion No. 9 - Der Duft der Liebe» vor der Kamera.