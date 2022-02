BAFTA Awards: «Dune» geht mit den meisten Nominierungen ins Rennen

Mit elf Nominierungen führt «Dune» die Liste an. Das Sci-Fi-Drama von Denis Villeneuve (54) wurde unter anderem als Bester Film nominiert. Um den Preis konkurrieren neben «Dune» auch «Don't Look Up», «Licorice Pizza», «The Power Of The Dog» und «Belfast». «The Power Of The Dog» geht mit ingesamt acht Nominierungen und «Belfast» mit sechs ins Rennen. «Dune» wurde auch in den Kategorien «Beste Filmmusik» (Hans Zimmer, 64) und «Bestes adaptiertes Drehbuch» (Eric Roth, Jon Spaihts, Denis Villeneuve) berücksichtigt. Als «Herausragender Britischer Film» wurden unter anderem «House of Gucci», «Belfast» und der James-Bond-Film «Keine Zeit zu sterben» nominiert.