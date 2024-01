BAFTA-Awards: Sandra Hüller für britischen Filmpreis nominiert

Starke Konkurrenz für Hüller

Nach ihrer Nominierung bei den Golden Globes hat Hüller beim britischen Filmpreis gleich in zwei Kategorien Chancen, mit dem BAFTA–Award ausgezeichnet zu werden. In der Kategorie der besten Hauptdarstellerin kämpft sie, wie erwartet, gegen starke Konkurrenz: Neben Hüller sind unter anderem Margot Robbie (33) für «Barbie» und Emma Stone (35) für ihre Rolle in «Poor Things» nominiert. In der Kategorie «Beste Nebendarstellerin» bekommt es Hüller unter anderem mit Emily Blunt (40) für «Oppenheimer» zu tun. «Anatomie eines Falls» ist ausserdem neben «The Holdovers», «Oppenheimer», «Poor Things» und «Killers of the Flower Moon» als bester Film nominiert.